Рішення суду про звільнення екс-зенітника “ДНР” Володимира Цемаха не повинне вплинути на суд у справі про катастрофу MH17 над Донбасом.

Розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев вважає, що рішення про звільнення Володимира Цемаха могли ухвалити через те, що у Спільної слідчої групи є достатньо доказів причетності РФ до катастрофи MH17.

– Міжнародна слідча група накопичила так багато об’єктивних доказів, які говорять про причетність Росії, для суду це нічого не змінить, – сказав Ґрозев.

Він вважає, що в суді буде представлена ​​достатня кількість доказів для того, щоб було винесено об’єктивний вирок.

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Ґрозев додав, що Цемаха могли звільнити через те, що Росія виставила відповідний ультиматум.

Інакше вона могла просто відмовитися від обміну ув’язненими.

До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Володимира Цемаха можуть обміняти на українського політв’язня Олега Сенцова.