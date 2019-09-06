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Факти / Україна

Звільнення Цемаха не вплине на справу MH17 – розслідувач Bellingcat

Рішення суду про звільнення екс-зенітника “ДНР” Володимира Цемаха не повинне вплинути на суд у справі про катастрофу MH17 над Донбасом.

Катастрофа MH17

Розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев вважає, що рішення про звільнення Володимира Цемаха могли ухвалити через те, що у Спільної слідчої групи є достатньо доказів причетності РФ до катастрофи MH17.

– Міжнародна слідча група накопичила так багато об’єктивних доказів, які говорять про причетність Росії, для суду це нічого не змінить, – сказав Ґрозев.

Він вважає, що в суді буде представлена ​​достатня кількість доказів для того, щоб було винесено об’єктивний вирок.

Читайте: Звільнення Цемаха: реакція нідерландських слідчих

Ґрозев додав, що Цемаха могли звільнити через те, що Росія виставила відповідний ультиматум.

Інакше вона могла просто відмовитися від обміну ув’язненими.

До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Володимира Цемаха можуть обміняти на українського політв’язня Олега Сенцова.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Getty Images

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