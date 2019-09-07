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Факти / Україна / Політика

Ми зробили все, що обіцяли, не змінюючи домовленості – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський домовився про перший етап обміну між Україною та РФ у серпні під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Ми зробили все, що обіцяли, не змінюючи домовленості – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним були виконані в повній мірі обома сторонами.

– Я всіх вітаю з поверненням наших героїв, хочу сказати, що зараз ми можемо говорити про все відверто. 7 серпня 2019 року, не зважаючи на будь-які перепони і розмови, у нас відбулась телефонна розмова з Володимиром Путіним.

Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший крок припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, наших територій. Ми домовились створити робочі групи — робочі групи були створені.

Ми домовились, що впродовж місяця ми повинні працювати дуже потужно, без брехні, і повернути наших хлопців додому, — сказав Зеленський.

З його слів, від України в робочій групі працював його радник Андрій Єрмак.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Президент запевняє, що перший етап виконано.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовополонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

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