Президент України Володимир Зеленський домовився про перший етап обміну між Україною та РФ у серпні під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним були виконані в повній мірі обома сторонами.

– Я всіх вітаю з поверненням наших героїв, хочу сказати, що зараз ми можемо говорити про все відверто. 7 серпня 2019 року, не зважаючи на будь-які перепони і розмови, у нас відбулась телефонна розмова з Володимиром Путіним.

Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший крок припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, наших територій. Ми домовились створити робочі групи — робочі групи були створені.

Ми домовились, що впродовж місяця ми повинні працювати дуже потужно, без брехні, і повернути наших хлопців додому, — сказав Зеленський.