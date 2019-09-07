PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Обмін полоненими: обидва літаки синхронно вилетіли з Києва і Москви

Літак з українськими ув’язненими вилетів у Бориспіль з російського аеропорту Внуково.

Обмін полоненими: обидва літаки синхронно вилетіли з Києва і Москви

Обидва літаки, які мають доправити полонених та ув’язнених, синхронно вилетіли з Києва та Москви.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

З російського Внуково вилетів український борт з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

З Борисполя вилетів російський борт з переданими російській стороні громадянами.

Раніше Факти ICTV писали, що всі заарештовані українські моряки, яких у суботу Росія відправляє на батьківщину, були звільнені під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський прибув у Бориспіль
Зеленський прибув у Бориспіль
Сенцов помилуваний: Путін пішов на угоду з Україною
Сенцов помилуваний: Путін пішов на угоду з Україною
Українських моряків звільнили під поруку омбудсмена Денісової
Українських моряків звільнили під поруку омбудсмена Денісової
Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)
Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)
Обмін ув’язненими: відомі імена українців, яких повернуть додому
Обмін ув’язненими: відомі імена українців, яких повернуть додому
Літак, що вилетів із Внуково, приземлився в Борисполі
Літак, що вилетів із Внуково, приземлився в Борисполі
В офісі омбудсмена збираються родичі політв’язнів
В офісі омбудсмена збираються родичі політв’язнів
Обмін полоненими
Процес пішов: адвокати українських моряків підтвердили початок обміну
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка