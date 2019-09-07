Літак з українськими ув’язненими вилетів у Бориспіль з російського аеропорту Внуково.

Обидва літаки, які мають доправити полонених та ув’язнених, синхронно вилетіли з Києва та Москви.

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З російського Внуково вилетів український борт з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

З Борисполя вилетів російський борт з переданими російській стороні громадянами.

Раніше Факти ICTV писали, що всі заарештовані українські моряки, яких у суботу Росія відправляє на батьківщину, були звільнені під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.