Обмін ув’язненими між Україною та Росією відбувається, сьогодні, 7 вересня. В обміні беруть участь 35 громадян України.

В обміні утримуваними між Україною і РФ беруть участь 24 затриманих в минулому році у Керченської протоки моряки і 11 українських політв’язнів.

– За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сізоновіч, Балух, Артур Панов, Бекіров, — написав адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

Серед українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки:

Роман Мокряк, Юрій Без’язичний, Андрій Артеменко, Матрос Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Богдан Небилиця, В’ячеслав Зінченко, Сергій Цібізов, Сергій Попов, Владистав Костишин, Андрій Оприск, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Безпальченко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Володимир Лісовий.

– Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – троє жінок. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб. Таким чином, 24 українських військових моряків повертаються додому плюс 11 помилуваних. Серед них летить наш громадянин – режисер Олег Сенцов, – зазначила колишній омбудсмен України Ніна Карпачова.

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Родичі українських ув’язнених їдуть в аеропорт.

Нагадаємо, літак спеціального льотного загону Росія Ту-204-300 з українськими політв’язнями приземлився в аеропорту Бориспіль.