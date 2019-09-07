Українські моряки, захоплені ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, прибудуть до Борисполя протягом 1,5 години.

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувається, сьогодні, 7 вересня. Орієнтовний час прибуття спецборту з українцями 13.30.

– Що стосується моряків, наші адвокати бачили їх учора. Всі були готові летіти додому. Щодо них останні 1,5 тижні йшло оформлення документів, паспортів. Природно, моряки знали, що готується – не знали точний день. Звичайно, всі готувалися летіти додому, на батьківщину, до своїх близьких, – повідомив адвокат Микола Полозов.

Омбудсмен Російської Федерації Москалькова заявила, що обмін ув’язненими між РФ і Україною завершено, літаки скоро приземляться в Москві і Києві.

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Нагадаємо, російський літак щойно злетів з аеропорту в Борисполі і бере курс на Москву. Одночасно з Москви має вилетіти наш спецборт з бранцями Кремля.