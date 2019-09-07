Віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова повідомила, що Володимир Путін помилував 11 українських громадян.

– Зараз можна сказати, що відбулося головне – відбувся діалог двох президентів – України та РФ, який по суті зрушив з мертвої точки ту проблему, яка не вирішувалася упродовж 20 місяців.

В результаті цього діалогу ми маємо помилування. Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб, – розповіла вона