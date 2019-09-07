PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Сенцов помилуваний: Путін пішов на угоду з Україною

Президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. У їх числі політв’язень режисер Олег Сенцов.

Сенцов помилуваний: Путін пішов на угоду з Україною

Віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова повідомила, що Володимир Путін помилував 11 українських громадян.

– Зараз можна сказати, що відбулося головне – відбувся діалог двох президентів – України та РФ, який по суті зрушив з мертвої точки ту проблему, яка не вирішувалася упродовж 20 місяців.

В результаті цього діалогу ми маємо помилування. Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб, – розповіла вона

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, російський літак щойно злетів з аеропорту в Борисполі і бере курс на Москву. Одночасно з Москви має вилетіти наш спецборт з бранцями Кремля.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський прибув у Бориспіль
Зеленський прибув у Бориспіль
Обмін полоненими: обидва літаки синхронно вилетіли з Києва і Москви
Обмін полоненими: обидва літаки синхронно вилетіли з Києва і Москви
Українських моряків звільнили під поруку омбудсмена Денісової
Українських моряків звільнили під поруку омбудсмена Денісової
Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)
Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)
Обмін ув’язненими: відомі імена українців, яких повернуть додому
Обмін ув’язненими: відомі імена українців, яких повернуть додому
Літак, що вилетів із Внуково, приземлився в Борисполі
Літак, що вилетів із Внуково, приземлився в Борисполі
В офісі омбудсмена збираються родичі політв’язнів
В офісі омбудсмена збираються родичі політв’язнів
Обмін полоненими
Процес пішов: адвокати українських моряків підтвердили початок обміну
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка