Президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. У їх числі політв’язень режисер Олег Сенцов.
Віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова повідомила, що Володимир Путін помилував 11 українських громадян.
– Зараз можна сказати, що відбулося головне – відбувся діалог двох президентів – України та РФ, який по суті зрушив з мертвої точки ту проблему, яка не вирішувалася упродовж 20 місяців.
В результаті цього діалогу ми маємо помилування. Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб, – розповіла вона
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Нагадаємо, російський літак щойно злетів з аеропорту в Борисполі і бере курс на Москву. Одночасно з Москви має вилетіти наш спецборт з бранцями Кремля.