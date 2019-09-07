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У Бориспіль прибули Баканов та Аваков

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувається, сьогодні, 7 вересня. До військового аеродрому приїжджають очільники держави.

У Бориспіль прибули Баканов та Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув до аеропорту Бориспіль і пройшов до терміналу, куди нині не пускають журналістів.

Також прибув голова СБУ Іван Баканов.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Посадовці привіталися з представниками преси, однак жодних коментарів не дали.

Нагадаємо, російський літак щойно злетів з аеропорту в Борисполі і бере курс на Москву. Одночасно з Москви має вилетіти наш спецборт з бранцями Кремля

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