Обмін полоненими між Україною та Росією відбувається, сьогодні, 7 вересня. До військового аеродрому приїжджають очільники держави.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув до аеропорту Бориспіль і пройшов до терміналу, куди нині не пускають журналістів.
Також прибув голова СБУ Іван Баканов.
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Посадовці привіталися з представниками преси, однак жодних коментарів не дали.
Нагадаємо, російський літак щойно злетів з аеропорту в Борисполі і бере курс на Москву. Одночасно з Москви має вилетіти наш спецборт з бранцями Кремля
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