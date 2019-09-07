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Українських моряків звільнили під поруку омбудсмена Денісової

Всі заарештовані українські моряки, яких у суботу Росія відправляє на батьківщину, були звільнені під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

Українських моряків звільнили під поруку омбудсмена Денісової

Керівник групи адвокатів Микола Полозов заявив, що слідство задовольнило клопотання Денісової про особисту поруку.

За його словами, наразі моряки готуються вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.

Читайте: Із московського СІЗО Лефортово виїхали два автобуси

Родичі українських полонених вже в аеропоту.

Нагадаємо, літак спеціального льотного загону Росія Ту-204-300 з українськими політв’язнями приземлився в аеропорту Бориспіль.

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