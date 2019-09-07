До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу з’їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України.

На місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.

З родичами працюють психологи.

– Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю в повернення сина, – каже мати Євгенія Панова Віра Котелянець.

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Родичі політв’язнів під офісом омбудсмена у Києві — серед них рідні Гриба, Сенцова, Кольченка, Панова та інших. Їх усіх збирають в автобуси. Наші журналісти перебувають на місці pic.twitter.com/voqQMNRjHj — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Нагадаємо, адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО Лефортово, ймовірно, до пункту обміну полоненими.