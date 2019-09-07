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Факти / Україна / Політика

В офісі омбудсмена збираються родичі політв’язнів

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу з’їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України.

В офісі омбудсмена збираються родичі політв’язнів

На місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.

З родичами працюють психологи.

– Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю в повернення сина, – каже мати Євгенія Панова Віра Котелянець.

Читайте: Із московського СІЗО Лефортово виїхали два автобуси

Нагадаємо,  адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО Лефортово, ймовірно, до пункту обміну полоненими.

Джерело: Крим. Реалії

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