Президент України Володимир Зеленський зустрічав звільнених українських політв’язнів та моряків.

Президент України Володимир Зеленський зустрів звільнених українських політв’язнів та моряків та пообіцяв вирішити всі житлові та матеріальні проблеми.

– Я всіх вітаю з поверненням наших героїв, – заявив Зеленський.

Президент також подякував всій робочій групі, причетній до обміну утримуваними особами між Україною та РФ.

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– Що стосується хлопців – зараз вони поїдуть до Феофанії. У нас є робоча група, і всі проблемні питання з приводу квартир, житлові питання, питання з приводу ліків і будь-які грошові питання важливі для них – ми все це зробимо, – пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовоплонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.