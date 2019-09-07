PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

З поверненням! Як Зеленський вітав звільнених з РФ українців

Президент України Володимир Зеленський зустрічав звільнених українських політв’язнів та моряків.

З поверненням! Як Зеленський вітав звільнених з РФ українців

Президент України Володимир Зеленський зустрів звільнених українських політв’язнів та моряків та пообіцяв вирішити всі житлові та матеріальні проблеми.

– Я всіх вітаю з поверненням наших героїв, – заявив Зеленський.

Президент також подякував всій робочій групі, причетній до обміну утримуваними особами між Україною та РФ.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

– Що стосується хлопців – зараз вони поїдуть до Феофанії. У нас є робоча група, і всі проблемні питання з приводу квартир, житлові питання, питання з приводу ліків і будь-які грошові питання важливі для них – ми все це зробимо, – пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовоплонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

олег сенцов
Понад п’ять років за ґратами – історія ув’язнення та звільнення Олега Сенцова
У Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців — Денісова
У Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців — Денісова
Владимир Цемах
Слідчі Нідерландів допитали Цемаха перед обміном
Ми зробили все, що обіцяли, не змінюючи домовленості – Зеленський
Ми зробили все, що обіцяли, не змінюючи домовленості – Зеленський
Вдома! Полонені зустрілися зі своїми родичами (СПИСОК)
Вдома! Полонені зустрілися зі своїми родичами (СПИСОК)
Олег Сенцов в Украине
Боротьба не закінчується: Сенцов повернувся до України
Обмін ув’язненими завершено: український борт приземлився в Борисполі
Обмін ув’язненими завершено: український борт приземлився в Борисполі
Обмін завершено: українські полонені прибудуть о 13.30
Обмін завершено: українські полонені прибудуть о 13.30
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка