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Факти / Світ

Французьке видання назвало Київ російським містом

Французьке видання Le Figaro опублікувало сюжет з Києва, де українська столиця підписана як російське місто.

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У Франції видання переплутало країну і опублікувало відео з української столиці з підписом Київ, Росія.

У відео президент України Володимир Зеленський дає коментар журналістам з приводу звільнення українських в’язнів.

Читайте: Делегація РФ роздала в ЮНЕСКО журнал із “російським” Херсонесом

Ролик опубліковано на сайті видання.

Нагадаємо, 7 вересня французи перед початком відбіркового матчу Євро-2020 з Албанією на стадіоні Стад де Франс включили гімн Андорри.

Джерело: Le Figaro

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