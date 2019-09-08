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Факти / Україна / Суспільство

Наскільки добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

У Міжнародний день грамотності Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

Українки

Міжнародний день грамотності святкують щороку 8 вересня.

Факти ICTV підготували тест, щоб перевірити наскільки добре ви орієнтуєтеся в українських словах.

Читайте: Индик, Атени, та проєкція: що варто знати про зміни в правописі

 

Нагадаємо, 22 травня Кабмін затвердив нову редакцію українського правописуперехідний період триватиме п’ять років.

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