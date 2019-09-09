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Факти / Україна

Долар впав нижче 25 грн. Курс нацвалюти близький до трирічного максимуму

9 вересня курс долара на міжбанку знизився до 24,95/24,98 грн за долар.

Долар впав нижче 25 грн. Курс нацвалюти близький до трирічного максимуму

Долар здешевшав на 11 копійок у порівнянні із закриттям попередніх торгів. Зараз курс гривні до американського долара на рівні 24,95/24,98 грн за $1.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 10 вересня – 25,03 грн за $1.

Читайте: Курс гривні: на скільки впаде національна валюта до кінця року

Таким чином, курс гривні до долара наблизився до трирічного історичного максимуму, встановленого 1 серпня поточного року на рівні 25,02 грн/дол.

До речі, Мінфін направив до НБУ запити щодо прогнозу курсу валют на 2020-2022 роки.

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