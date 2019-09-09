Ранок 7 вересня. Довгоочікуваний обмін полоненими між Україною та РФ нарешті починається. У Борисполі сідає російський спецборт, а в московському Внуково – український. На ворожій території український АН-148 не глушить двигунів. 35 українських бранців підвозять з московського ізолятора, ті оперативно заходять, борт злітає.

Практично одночасно з території України злетів російський ТУ-204. На борту також 35 людей, яких Київ дав на обмін Москві. При чому лише 12 з них громадяни Росії. Є один молдаванин. Та більшість – українські колаборанти.

На що була готова піти Україна заради обміну полонених? Київський апеляційний суд звільнив під особисте зобов’язання сепаратиста Володимира Цемаха – ключового свідка, а в перспективі, можливо, й підозрюваного у справі про збиття Боїнга MH17.

Проти звільнення Цемаха виступила прокуратура Нідерландів, чиїх громадян найбільше загинуло в небі над Донбасом. 40 євродепутатів звернулись до України з проханням не віддавати Росії сепаратиста.

Як з’ясувалося пізніше, очільники країн Нормандського формату, ймовірно, знали про те, що Україна обміняє Цемаха, і не були проти. А Зеленський у Борисполі розкрив деталі: перед звільненням, важливого свідка допитали слідчі з Європи. До того ж, яким би не був цінним сепаратист, свобода наших людей – пріоритет номер один.

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Звільнених українців чекали у Борисполі сотні людей. Прибув міністр внутрішніх справ, глава СБУ і президент. Першими з трапу спустилися 24 моряки. Вони були у полоні з кінця минулого року, відколи їх захопили біля Керченської протоки.

У якийсь момент офіційна церемонія привітання зірвалася. Рідні не витримали і побігли до трапу – пошвидше б обійняти своїх. За ними й журналісти. Прямо на летовищі моряки перевдягаються у військову форму. Їм вручили нагороди та підвищили у званні.

Серед звільнених з полону одинадцять цивільних. Майже усіх в Росії звинувачували у підготовці терактів. На милицях з трапу сходить кримський активіст Едем Бекіров. Інвалід першої групи із цукровим діабетом – він рік провів у полоні. Микола Карпюк провів у полоні довше всіх звільнених. У березні 2014 року його і Станіслава Клиха затримали за злочини, нібито скоєні під час першої чеченської війни.

Одним з останніх з трапу зійшов журналіст Роман Сущенко. Він провів у полоні три роки. Одразу за ним – напевно, найвідоміший у світі український політв’язень – кримський режисер Олег Сенцов.

Після зустрічі в аеропорту звільнених українців відправили на медичне обстеження. Моряків – до військового госпіталя.

Поки в Україні звільнених людей вітали як героїв, в Росії проходило все дуже скромно. До трапа літака з в’язнями із України пустили лише пропагандистів Ольгу Скабеєву та Дмитра Кисельова. Вони обійнялися з колегою Дмитром Вишинським – єдиним звільненим, про якого публічно сказали в росТБ.

Український президент доповів про вдалі переговори з Москвою. Наші – вдома. Далі, мета номер один – припинення вогню. Схоже, саме це питання стане ключовим на найближчих переговорах у нормандському форматі.

Європейські лідери і США схвально оцінили обмін. А Трамп заявив, що, можливо, це перший гігантський крок до миру. А наступним може стати звільнення інших наших заручників Кремля, а їх майже вшестеро більше, ніж звільнених цього тижня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Зеленський і Путін домовлялися про обмін.