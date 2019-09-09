Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,09 грн за $1.
Нацбанк зміцнив курс гривні. Тому, долар і євро суттєво здешевшали.
Станом на 9 вересня курс американської валюти знизився на 22 копійки і становить 25,09 грн за $1.
Євро здешевшав на 33 копійки і зупинився на рівні 27,66 грн.
Читайте: Курс гривні: на скільки впаде національна валюта до кінця року
Курс валют від НБУ на 09.09:
$100 – 2508,6035 грн;
€100 – 2766,2371 грн;
100 польських злотих – 637,4699 грн;
10 російських рублів – 3,801 грн.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як гривня зміцнилася за рік.
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