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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют після вихідних – долар і євро здешевшали

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,09 грн за $1.

гривня

Нацбанк зміцнив курс гривні. Тому, долар і євро суттєво здешевшали.

Станом на 9 вересня курс американської валюти знизився на 22 копійки і становить 25,09 грн за $1.

Євро здешевшав на 33 копійки і зупинився на рівні 27,66 грн.

Читайте: Курс гривні: на скільки впаде національна валюта до кінця року

Курс валют від НБУ на 09.09:

$100 – 2508,6035 грн;
€100 – 2766,2371 грн;
100 польських злотих – 637,4699 грн;
10 російських рублів – 3,801 грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як гривня зміцнилася за рік.

Джерело: НБУ

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