В Україні в понеділок, 9 вересня, без опадів. Дощі очікуються тільки в Закарпатській області.
9 вересня короткочасний дощ можливий тільки в Закарпатській області.
На решті території сьогодні без опадів, вітер південно-східний – до 5-10 м/с.
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Температура повітря в західних, центральних і південних областях вночі 13-15°С, а вдень 26-28°С.
В інших регіонах вночі 13-15°С, вдень до 26°С.
У Києві сьогодні сухо, вдень від 26-28°С вище нуля.
Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.
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