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Факти / Україна

Погода в Україні на 9 вересня (КАРТА)

В Україні в понеділок, 9 вересня, без опадів. Дощі очікуються тільки в Закарпатській області.

Погода в Україні на 9 вересня (КАРТА)

9 вересня короткочасний дощ можливий тільки в Закарпатській області.

На решті території сьогодні без опадів, вітер південно-східний – до 5-10 м/с.

Читайте: Топ-7 порад, як не захворіти восени

Температура повітря в західних, центральних і південних областях вночі 13-15°С, а вдень 26-28°С.

В інших регіонах вночі 13-15°С, вдень до 26°С.

У Києві сьогодні сухо, вдень від 26-28°С вище нуля.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

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