Весь тиждень в Україні пануватиме бабине літо – сухо, сонце та +25.

У вівторок, 10 вересня, в Україні сухо та сонячно.

У південних та центральних областях – до +28, на півночі та сході країни +27.

На заході – від +24 до +26.

У Києві без опадів, вночі 11-13, а вдень 25-27 градусів тепла.

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На середу, 11 вересня, синоптики також прогнозують суху погоду.

Температура повітря практично не зміниться: +28 на півдні та в центрі, +27 на півночі та сході, +25 на заході.

У столиці мінлива хмарність, вночі 11-13, вдень до 27 вище нуля.

У четвер, 12 вересня, в усіх областях без опадів.

На півдні буде, як і у попередні дні, майже без змін – до +27.

В інших областях стане прохолодніше на один-два градуси: від +23 до +25.

У Києві сухо, вночі 12-14, вдень 23-25 градусів тепла.

У п’ятницю, 13 вересня, знову скрізь сухо.

У південних областях +27, на решті території – до +25.

У столиці сонце, вночі 12-14, вдень до 25 вище нуля.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.