В Україні очікуються гучні посадки топ-чиновників.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка після засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пообіцяв, що незабаром будуть “вишукані” посадки топ-чиновників.

– “Вишукані” посадки – вже незабаром. Ми з колегами з правоохоронних органів відпрацьовуємо кілька важливих кейсів, – сказав він.

За його словами, найближчим часом справи будуть передані до суду або очікуються пред’явлення підозр, обшук, накладення арешту.

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Рябошапка не став розкривати подробиці у справах.

Генпрокурор підкреслив, що від правосуддя не сховаються нардепи з будь-якої фракції Ради.

Нагадаємо, 4 вересня Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.