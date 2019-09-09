В Україні очікуються гучні посадки топ-чиновників.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка після засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пообіцяв, що незабаром будуть “вишукані” посадки топ-чиновників.
– “Вишукані” посадки – вже незабаром. Ми з колегами з правоохоронних органів відпрацьовуємо кілька важливих кейсів, – сказав він.
За його словами, найближчим часом справи будуть передані до суду або очікуються пред’явлення підозр, обшук, накладення арешту.
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Рябошапка не став розкривати подробиці у справах.
Генпрокурор підкреслив, що від правосуддя не сховаються нардепи з будь-якої фракції Ради.
Нагадаємо, 4 вересня Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.