Ціна на газ для населення з вересня може бути знижена на 115 грн за 1000 метрів кубічних.
За словами голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, ціна на газ за останні п’ять місяців знизилася приблизно на 30%.
Крім того, для населення у вересні ціну на газ знову буде знижено приблизно на 115 грн за 1000 метрів кубічних.
Відповідно, газ для населення буде дешевшим, ніж був у вересні минулого року.
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До слова, в серпні Нафтогаз знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів на 5,1%, тобто на 251,46 грн.
Раніше Факти ICTV писали про те, як купити газ на зиму за літньою ціною.
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