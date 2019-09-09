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Факти / Україна / Суспільство

Ціну на газ для населення можуть знизити – коли і на скільки

Ціна на газ для населення з вересня може бути знижена на 115 грн за 1000 метрів кубічних.

газ

За словами голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, ціна на газ за останні п’ять місяців знизилася приблизно на 30%.

Крім того, для населення у вересні ціну на газ знову буде знижено приблизно на 115 грн за 1000 метрів кубічних.

Відповідно, газ для населення буде дешевшим, ніж був у вересні минулого року.

Читайте: Тристоронні переговори щодо газу – названо дату і місце

До слова, в серпні Нафтогаз знизив ціну на природний газ для населення та інших споживачів на 5,1%, тобто на 251,46 грн.

Раніше Факти ICTV писали про те, як купити газ на зиму за літньою ціною.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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