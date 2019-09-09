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Факти / Україна

Зеленський летить до США для участі у Генасамблеї ООН – дата

Президент Володимир Зеленський 23 вересня відвідає США для участі у Генасамблеї ООН.

Зеленський летить до США для участі у Генасамблеї ООН – дата

Володимир Зеленський 23 вересня візьме участь у Генасамблеї ООН.

Про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

– Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо до США, – сказав він.

Читайте: Зеленський і Путін провели телефонну розмову

Глава МЗС також зазначив, що дата зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа стане відома найближчим часом.

До речі, Володимир Зеленський готовий взяти участь у переговорах нормандської четвірки вже у вересні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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