Президент Володимир Зеленський 23 вересня відвідає США для участі у Генасамблеї ООН.
Володимир Зеленський 23 вересня візьме участь у Генасамблеї ООН.
Про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
– Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо до США, – сказав він.
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Глава МЗС також зазначив, що дата зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа стане відома найближчим часом.
До речі, Володимир Зеленський готовий взяти участь у переговорах нормандської четвірки вже у вересні.
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