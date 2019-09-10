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Факти / Україна

Листи замість їжі: чому Сенцов привіз дві сумки макулатури

Український режисер Олег Сенцов заявив, що у російській колонії його найбільше підтримували листи небайдужих людей.

Олег Сенцов

Сенцов не викинув жодного листа і привіз із собою дві сумки, бо вони йому дуже дорогі.

– Для будь-якого ув’язненого листи – це дуже важливо, найважливіше. Ти можеш не їсти день – але листи повинні бути. Тому пишіть! Пишіть про що завгодно! Це дуже підтримує, – сказав режисер.

За його словами, йому писали дуже багато людей, і він намагався відповідати.

– Але мені не подобалося, коли особисте листування викладали на загальний огляд. Потрібно розділяти ці речі, – зазначив Сенцов.

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Він також зізнався, що привіз з собою дві сумки з листами, книгами і записами в зошитах – це 22 кг макулатури.

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.

Фото: Олег Сенцов

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