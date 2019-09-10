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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Монети 1, 2 та 5 копійок зникнуть з обігу – дата

З 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть для розрахунків за товари та послуги.

Українські монети

Дрібні монети перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року.

Нацбанк України почне вилучати монети номіналом 1, 2 та 5 копійок з готівкового обігу.

Читайте: Монети номіналом 5 гривень з’являться восени – НБУ

Водночас протягом трьох років українці зможуть обміняти їх на монети та банкноти інших номіналів:

  • протягом року – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях банків;
  • протягом трьох років – до 30 вересня 2022 року включно – у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Також розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. Ними ще можна буде розраховуватися, але монети, які потраплятимуть у банки, не повертатимуться в обіг.

В НБУ заявляли про наміри відмовитися від карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок ще два роки тому.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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