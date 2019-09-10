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Факти / Україна / Політика

Поспіх – не синонім швидкості: чому Голос голосував проти семи законопроектів

У партії Голос пояснили, чому голосували проти семи законопроектів.

Поспіх – не синонім швидкості: чому Голос голосував проти семи законопроектів

Голова фракції Голос Сергій Рахманін зазначив, що для політсили не має значення, хто вносить законопроект до Ради. Якщо він збігається з програмними принципами, відповідає інтересам держави та не суперечить Конституції, то партія готова його підтримати.

– Був дуже складним процес вивчення, перетравлення, аналізу величезної кількості законопроектів, які звалилися у сектор реєстрації протягом цих кількох днів. Я із симпатією сприймаю активність політичної сили, яка швидко намагається надолужити згаяне.

Проте є така дуже відоме прислів’я: Якщо зібрати разом 9 вагітних жінок, то дитина все одно не народиться за місяць. Кількість не може бути замінником якості, а поспіх не завжди синонім швидкості, – заявив Рахманін.

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Він зазначив, що є законопроекти, які фракція Голос підтримує, а є ті, до яких існує безліч зауважень.

– Не йдеться про домовленості, йдеться про підтримку та не підтримку законодавчих ініціатив, – додав Рахманін.

Раніше Факти ICTV писали, що у Слузі народу анонсували оновлення законодавства щодо столиці України.

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