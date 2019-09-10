Закочені рукава прем’єра – натяк на працьовитість. Електросамокат – демонстрація простоти. А молоді міністри – виклик консерваторам. Українці поки що не відчули роботи нового уряду, але вже зацінили його фішки.

Прем’єр підхопив президентський тренд записувати відеоролики. Першого вересня Гончарук звернувся до школярів та проїхався коридорами Кабміну на електросамокаті.

Одним з перших рішень Кабміну стало звільнення Віталія Кличка, погодивши подання Офісу президента щодо його звільнення з посади голови КМДА. З посадою попрощалась цього тижня і в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. I’ll be back, – по-термінаторськи прокоментувала рішення нового уряду екс-очільниця МОЗу.

На місце Уляни Супрун прийшла Зоряна Скалецька. Нова очільниця МОЗу потрапила у скандал ще до свого призначення. Матюклива переписка, у якій нардеп Радуцький назвав Скалецьку своєю людиною, викликала чимало запитань і до міністра, і до депутата. Міністр заявила, що головними пріоритетами відомства стануть реагування на інфекційні спалахи, екстрена допомога та інтенсивна терапія, зростання народжуваності і трансплантологія.

Чи чув міністр культури, молоді та спорту про нові пріоритети роботи своєї колеги невідомо, але цього тижня заповів свої органи на донорство. Про це колишній телеменеджер Володимир Бородянський заявив на зустрічі з представниками благодійних фондів.

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Електросамокат став головним пересувним засобом тижня, а от головним числом стали 40% зростання економіки, які прем’єр пообіцяв у наступні 5 років. Так високо підстрибнути українська економіка має завдяки лібералізації законодавства, іноземним інвестиціям та зменшенню ролі держави на ринках. Очевидно, щоб підтвердити свої наміри, Кабмін цього тижня ліквідував економічну поліцію.

Нову установу має створити парламент, а Кабмін налаштувати її роботу. Також цього тижня урядовці провели операцію-оптимізацію: об’єднали кілька міністерств, чотири перейменували і створили два нові.

Енергетика та екологія тепер зосереджені в одному відомстві, торгівлю і аграрну політику об’єднали за тим же сценарієм. А от, приміром, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ просто змінило назву. Тепер це Міністерство розвитку громад і територій. Але його очільниця пообіцяла, що зміниться не лише табличка на фасаді.

Що обіцяє змінити новий Кабмін?

Перше засідання уряду стало останнім для репортерів. У новому Кабміні вирішили віднині не пускати журналістів до зали. Але пообіцяли щоразу спілкуватись із медіа після нарад.

Цього тижня прем’єр двічі виходив до журналістів після засідань і відповідав на усі запитання. Гончарук постійно перебирає пальцями ручку під час спілкування з репортерами. На думку фізіогномістів – це доказ того, що глава уряду говорить без заготовок і шукає просту словесну форму подачі складної інформації.

Прем’єру – 35 років. Кільком міністрам ще менше. Наймолодші – очільник новоствореного Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, якому 28, та співзасновник Монобанку і нинішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, якого ніяк не може запам’ятати урядова охорона. Тим часом прем’єр пообіцяв взагалі зробити публічний доступ до урядової будівлі.

Серед заявлених пріоритетів Кабміну: ремонт доріг, покриття усієї країни якісним інтернетом, підвищення прожиткового мінімуму, зниження тарифів, відмова від паперів та цифровий документообіг, боротьба з рейдерством.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Гончарук пропонує IT віддавати 5% до Фонду розвитку людського капіталу.