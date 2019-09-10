Український режисер Олег Сенцов у травні планував друге голодування, але не зробив цього, щоб не заважати переговорам зі звільнення полонених та ув’язнених.
Олег Сенцов зізнався на прес-конференції, що готувався до нового голодування у травні і навіть набирав для цього вагу.
При цьому колишній в’язень Кремля припускав, що після виборів в Україні можуть відбутися зміни, і відмовився від голодування – щоб не заважати переговорам з обміну.
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Нагадаємо, Олег Сенцов 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які утримуються в РФ. Але 6 жовтня він заявив про припинення голодування через загрозу примусового годування.
Фото: Олег Сенцов
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