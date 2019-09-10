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Факти / Україна

Що відомо про нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля

Новим головою Рівненської ОДА став Віталій Коваль. Факти ICTV дізналися, що про нього відомо.

Що відомо про нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля

10 вересня Володимир Зеленський у Рівному представив нового голову ОДА, яким став Віталій Коваль.

Віталій Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю Банківська справа, навчався у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. Володіє англійською та польською мовами.

У 2004-2006 роках працював у кредитному департаменті Укргазбанку. Після цього почав підприємницьку діяльність – зайнявся бізнесом у сфері оптово-роздрібної торгівлі. Коваль був гендиректором і директором декількох компаній, що займалися експортом зернових культур, агрохімії, нафтопродуктів, транспортними послугами, логістикою.

З 2016 року став директором ТОВ ВВВ Монтаж.

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Коваль – кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби і член Національного олімпійського комітету України, перший віце-президент Федерації греко-римської боротьби України, віце-президент Асоціації спортивної боротьби України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА на зустрічі зі студентами Острозької академії.

Фото: Віталій Коваль

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