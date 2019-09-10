Новим головою Рівненської ОДА став Віталій Коваль. Факти ICTV дізналися, що про нього відомо.

10 вересня Володимир Зеленський у Рівному представив нового голову ОДА, яким став Віталій Коваль.

Віталій Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю Банківська справа, навчався у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. Володіє англійською та польською мовами.

У 2004-2006 роках працював у кредитному департаменті Укргазбанку. Після цього почав підприємницьку діяльність – зайнявся бізнесом у сфері оптово-роздрібної торгівлі. Коваль був гендиректором і директором декількох компаній, що займалися експортом зернових культур, агрохімії, нафтопродуктів, транспортними послугами, логістикою.

З 2016 року став директором ТОВ ВВВ Монтаж.

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Коваль – кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби і член Національного олімпійського комітету України, перший віце-президент Федерації греко-римської боротьби України, віце-президент Асоціації спортивної боротьби України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА на зустрічі зі студентами Острозької академії.

Фото: Віталій Коваль