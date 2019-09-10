Зі США в Україну повертається картина художника Михайла Паніна Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною, яку під час Другої світової війни викрали з Дніпропетровського художнього музею.

Посольство України в США у співпраці з американськими спецслужбами завершили кількарічні заходи та процедури, завдяки яким стало реальним повернення картини Михайла Паніна Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною, яку вкрали нацисти з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась у США.

– Це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон, – наголошують українські дипломати.

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Протягом останніх 30 років картина перебувала в американській родині Девіда та Габріели Трейсі.











США повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової / 3 фотографии

До слова, на аукціоні в Німеччині ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера.

Джерело: Посольство України в США

Фото: Посольство України в США