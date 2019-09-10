PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

США повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової

Зі США в Україну повертається картина художника Михайла Паніна Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною, яку під час Другої світової війни викрали з Дніпропетровського художнього музею.

США повернули Україні картину

Посольство України в США у співпраці з американськими спецслужбами завершили кількарічні заходи та процедури, завдяки яким стало реальним повернення картини Михайла Паніна Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною, яку вкрали нацисти з Дніпропетровського художнього музею та  згодом опинилась у США.

– Це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон, – наголошують українські дипломати.

Дивіться: Таємниці смерті Гітлера. Усі версії і чи міг він втекти у 1945-му

Протягом останніх 30 років картина перебувала в американській родині Девіда та Габріели Трейсі.

  • США повернули Україні картину
  • США повернули Україні картину
  • США повернули Україні картину
  • США повернули Україні картину
США повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової / 3 фотографии

До слова, на аукціоні в Німеччині ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера.

Джерело: Посольство України в США

ФотоПосольство України в США

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пікассо і Малевич: в селі на Харківщині зібрали шедеври світового живопису
Пікассо і Малевич: в селі на Харківщині зібрали шедеври світового живопису
Сенатори закликали Трампа розблокувати військову допомогу Україні
Сенатори закликали Трампа розблокувати військову допомогу Україні
Дональд Трамп
Трамп може тимчасово заморозити програму допомоги Україні – Politico
Зустріч Зеленського і Трампа у Варшаві: про що говоритимуть
Зустріч Зеленського і Трампа у Варшаві: про що говоритимуть
джон болтон
Зеленський і Трамп зустрінуться у Варшаві у вересні – Болтон
США Україна
Радник Трампа прилетить на зустріч із Поляковим обговорити секретний проект – ЗМІ
Суд
Українку засудили у США на 20 років за порноролики з дворічною донькою
Джозеф Байден
Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом усього світу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка