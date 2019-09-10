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Факти / Україна

Стало відомо, скільки коштувала організація урочистого засідання Ради 29 серпня

На організацію урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня було витрачено 7 517 грн тис. грн.

верховна рада

В інформаційному управлінні апарату Верховної Ради повідомили, що на організацію урочистого засідання парламенту 29 серпня було витрачено 7 517 грн тис. грн.

Cума включала в себе:

–  проходження залу офіційних делегацій аеропорту Бориспіль – 1 800,0 грн;

– протокольні заходи у Верховній Раді України – 4 898,18 грн;

– паперово-канцелярське приладдя – 819 грн.

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У головному організаційному управлінні зазначили, що на урочисте засідання парламенту, присвяченому складенню присяги новообраними народними депутатами було запрошено 150 офіційних осіб.

До слова, трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання можна подивитися на сайті Факти ICTV.

Джерело: УНН

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