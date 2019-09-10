Представники паливного ринку вимагають скасувати мито на іморт російського дизельного палива, що постачається трубопровідним транспортом.

Низка учасників паливного ринку України звернулися до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням скасувати встановлені попереднім Кабінетом міністрів України спеціальні мита на імпорт російського дизельного палива, що постачається трубопровідним транспортом.

У листах, адресованих прем’єру, імпортери нафтопродуктів нагадують, що введене спецмито поширюється не на все дизпаливо російського походження, а тільки на ту його частину, яка імпортується нафтопродуктопроводом.

– Це означає, що сфера дії спецмита обмежена не стільки країною походження товару, скільки способом його транспортування, – йдеться в листах.

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На думку авторів звернення, постанова № 624 від 17 серпня 2019 року в перспективі негативно вплине на економіку країни, оскільки може призвести до збільшення ціни палива для українських споживачів через більш високу вартість транспортування іншими видами транспорту, що спричинить підвищення вартості готової продукції для кінцевого споживача.

Урядовою постановою № 624 від 17 липня 2019 року з 1 серпня 2019 року введене в дію спецмито 3,75% на дизельне паливо (УКТЗЕД 2710194300 – 2710194800), що постачається трубопровідним транспортом, з 1 жовтня 2019 року воно зросте до 4%. Мито на постачання зрідженого газу з 1 серпня складе 1,75%, з 1 жовтня – 3%.

Нагадаємо, металурги України написали листа до Державної регуляторної служби щодо законопроекту №1210.