Україна не буде публікувати укази президента Володимира Зеленського про помилування росіян, переданих Москві в рамках обміну.

Український омбудсмен Людмила Денисова, яка входила до робочої групи з обміну полоненими та ув’язненими, сказала, що інформація про помилування громадян РФ засекречена.

– Укази не будуть опубліковані, тому що вони під грифом секретно. Вони ніколи не публікуються, – заявила вона росЗМІ.

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Вона також не сказала, скільки саме росіян із тих, хто повернувся до РФ, були помилувані президентом України.

Денисова зазначила, що може коментувати лише свою роботу.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Офісі президента оцінили можливість проведення ще одного обміну полоненими.