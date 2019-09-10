Після п’ятирічної перерви компанія Uzbekistan Airways відновлює пряме авіасполучення між Ташкентом та Києвом.
З 5 жовтня 2019 року Uzbekistan Airways запускає прямі чартерні рейси за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент.
Наразі йдеться про один рейс на тиждень – в ніч з суботи на неділю:
- Ташкент-Київ – виліт о 23.55 (субота), приліт о 2.45 (неділя).
- Київ-Ташкент – виліт о 4.15 (неділя), прибуття о 10.45 (неділя).
Читайте: Як знайти дешевий авіаквиток: 14 прийомів
Час перельоту складе близько 4 годин 50 хвилин.
Нагадаємо, авіасполучення між Україною та Узбекистаном припинилося з 2015 року через відсутність домовленостей між владою двох країн.
Джерело: Uzbekistan Airways
Фото: Uzbekistan Airways
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+