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Факти / Україна

Україна відновлює пряме авіасполучення з Узбекистаном

Після п’ятирічної перерви компанія Uzbekistan Airways відновлює пряме авіасполучення між Ташкентом та Києвом.

Україна відновлює авіасполучення з Узбекистаном

З 5 жовтня 2019 року Uzbekistan Airways запускає прямі чартерні рейси за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент.

Наразі йдеться про один рейс на тиждень – в ніч з суботи на неділю:

  • Ташкент-Київ – виліт о 23.55 (субота), приліт о 2.45 (неділя).
  • Київ-Ташкент – виліт о 4.15 (неділя), прибуття о 10.45 (неділя).

Читайте: Як знайти дешевий авіаквиток: 14 прийомів

Час перельоту складе близько 4 годин 50 хвилин.

Нагадаємо, авіасполучення між Україною та Узбекистаном припинилося з 2015 року через відсутність домовленостей між владою двох країн.

Джерело: Uzbekistan Airways

Фото: Uzbekistan Airways

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