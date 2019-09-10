Верховний суд України залишив чинним вирок Юрію Крисіну у вигляді позбавлення волі на 5 років у справі про вбивство у лютому 2014-го журналіста В’ячеслава Веремія.

Адвокати Крисіна просили Верховний суд залишити чинним вирок Шевченківського райсуду Києва, яким його було засуджено умовно.

Проте вирок Апеляційного суду Києва від 13 червня 2018 року судді залишити без змін.

Ця постанова ВС є остаточною й оскарженню не підлягає.

Прокурор Юлія Малашич, коментуючи рішення суду, заявила, що Крисін перебуватиме у в’язниці щонайменше до початку 2023 року.

Більш того, за її словами, у справі, яку розглядає Дарницький райсуд, Крисіну інкримінують перешкоджання проведенню мирних зібрань, катування людей, а це вже до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва тітушки побили журналіста В’ячеслава Веремія, а потім вистрілили в спину.

Дії Юрія Крисіна, який добивав битою пораненого журналіста, були кваліфіковані як хуліганство. В грудні 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив його до чотирьох років позбавлення волі з відстрочкою покарання на два роки.

Проте у червні 2018-го Апеляційний суд Києва змінив вирок суду першої інстанції та призначив нове покарання – п’ять років реального позбавлення волі.

Сам Крисін визнав свою провину, але сказав, що до вбивства не причетний.

До слова, 4 травня у Черкасах жорстоко побили журналіста Вадима Комарова. Після цього він впав у кому. Після цього він впав у кому, а в ніч на 20 червня від отриманих травмпомер у лікарні.