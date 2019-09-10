Голова фракції Голос Сергій Рахманін заявив, що у Раді зареєстровано законопроект, який регламентує кримінальну відповідальність за несанкціоновані переговори з чиновниками країни агресора.

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– Наша законодавча ініціатива передбачає зміни до цілої низки нормативних актів. Перше за все до Кримінального кодексу, під категорію Державної зради. Несанкціоновані перемовини будуть вважатися державно зрадою, а встановлювати цей факт буде СБУ. Тільки держава має монополію на такі переговори.

Будь-яка участь у таких перемовинах осіб, не уповноважених державою – це кримінальний злочин, який може погіршити стосунки держави та наслідки ля неї, – заявив нардеп.