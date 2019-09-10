Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА. Ним став директор дорожньо-будівельної компанії повного циклу ТОВ ВВВ Монтаж Віталій Коваль.

– Я хочу, щоб ви спілкувалися з людьми, з молоддю. Я кажу кожному новому голові обласної адміністрації, що потрібно чути людей. Це не посада, це можливість зробити щось для України, а в даному випадку ми говоримо про Рівненську область. А посада як дається, так і забирається. Сьогодні ми вам її даємо, вітаю, – заявив президент на зустрічі зі студентами Острозької академії, під час якої і представив нового голову.