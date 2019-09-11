Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме розпорядився з’ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають до Естонії.

Очільник МВС Естонії Март Хельме має намір представити парламенту законодавчі ініціативи щодо припинення безвізового режиму для України.

Лідери Консервативної народної партії Естонії заздалегідь припускали, що як тільки Україна отримає безвізовий режим з ЄС, то вона стане “троянським конем”.

– Троянським конем зокрема і для Росії, тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, – підкреслив Хельме.

Міністр додав, що повністю скасувати міграцію не вийде, але Естонія повинна мати можливість вирішувати, кого, в якій кількості, на який термін і на яких умовах впускати.

– Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, – заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Він пояснює, що окрім, виконання Україною об’єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає підтримці інтеграції України в Євросоюз.

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– Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії, – заявив віце-голова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон.

Віце-голова комісії зазначив, що Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає від безвізового режиму.

– Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат, – додав Міхкельсон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

Джерело: ERR