Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав розпуск ЦВК.

За рішення розпустити ЦВК проголосували 16 членів профільного комітету Верховної Ради. Ще двоє були проти, семеро – утрималися.

Деякі члени комітету зверталися з питанням про аргументацію такого рішення.

Але представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що глава держави зробив обґрунтоване подання, яке роздали депутатам, тому кожен сам для себе визначає рівень обґрунтованості.

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До слова, подання в парламент про дострокове припинення повноважень ЦВК направив президент Володимир Зеленський.

Раніше він зазначив, що комісія “неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість”.