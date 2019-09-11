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Факти / Україна / Політика

Комітет Ради підтримав подання про розпуск ЦВК

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав розпуск ЦВК.

Комітет Ради підтримав подання про розпуск ЦВК

За рішення розпустити ЦВК проголосували 16 членів профільного комітету Верховної Ради. Ще двоє були проти, семеро – утрималися.

Деякі члени комітету зверталися з питанням про аргументацію такого рішення.

Але представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що глава держави зробив обґрунтоване подання, яке роздали депутатам, тому кожен сам для себе визначає рівень обґрунтованості.

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До слова, подання в парламент про дострокове припинення повноважень ЦВК направив президент Володимир Зеленський.

Раніше він зазначив, що комісія “неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість”.

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