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Факти / Україна

НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна

НАБУ зареєструвало провадження за фактом можливого кримінального правопорушення нардепом, п’ятим президентом України Петром Порошенком та екс-главою МЗС Павлом Клімкіним, виконавши відповідне рішення суду.

набу

За рішенням Солом’янського райсуду Києва Національне антикорупційне бюро України порушило справу за фактом можливого кримінального правопорушення Петром Порошенком та Павлом Клімкіним.

У відповідь на запит у НАБУ повідомили, що 23 серпня відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Нагадаємо, 21 серпня Солом’янський районний суд Києва своїм рішенням зобов’язав НАБУ внести в ЕРДР відомості про можливі кримінальні правопорушення, які вчинили екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін та п’ятий президент України Петро Порошенко.

Їх кваліфікували за ст. 364 ККУ – Зловживання владою або службовим становищем.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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