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Факти / Україна / Політика

Підігруємо Росії: Фесенко висловився щодо збільшення рентних платежів для видобувних компаній

Збільшення у 10 разів порівняно з Росією рентних платежів для видобувних компаній містить політичну, соціальну й економічну небезпеки. Особливо через те, що наші металурги стають менш конкурентноздатними.

Підігруємо Росії: Фесенко висловився щодо збільшення рентних платежів для видобувних компаній

В Україні 60% ВВП формується за рахунок експорту, тому збільшення рентних платежів порівняно з Росією як з військово-політичним противником у 10 разів, зробить наших металургів менш конкурентноспроможними.

Про це розповів директор Інституту прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

– Ми самі фактично підіграємо росіянам. Це ненормально. Які б не були внутрішні конкурентні змагання між різними олігархами, треба піклуватися щодо національних інтересів, – зазначив він.

До того ж, за словами Фесенка, зростання рентних платежів може призвести до скорочення металургійних підприємств та робочої сили на них.

– Це підприємства в зоні конфлікту: Маріуполь, Краматорськ. Регіони поруч з зоною конфлікту: Дніпро, Запоріжжя. І навіть рідне місто нашого президента – Кривий Ріг, що може не сподобатися, між іншим, новому президенту, і про це теж треба пам’ятати. Але саме щодо національної безпеки – це серйозний ризик, – зазначив Фесенко.

До речі, раніше Фесенко та Гриценко посперечалися щодо легалізації зброї.

Джерело: Обозреватель

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