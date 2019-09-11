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Факти / Україна

Погода в Україні на 11 вересня (КАРТА)

Погоду в Україні 11 вересня визначатимуть два потужних антициклони.

Погода в Україні на 11 вересня (КАРТА)

За словами синоптика Наталії Діденко, у цей день в Україні не буде ні дощу, ні туману, ні спеки.

Погода буде ясною і сухою, температура до +27 градусів.

За прогнозами Діденко, тепло в Україні протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі та похолодає.

Читайте: Прийшло бабине літо: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

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