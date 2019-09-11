На засіданні 11 вересня Верховна Рада розгляне законопроект про незаконне збагачення в першому читанні.

Законопроект №1031 про незаконне збагачення Верховна Рада розгляне в першому читанні на засіданні 11 вересня.

Парламент розпочне роботу з обговорення двох альтернативних законопроектів про конфіскацію незаконних активів чиновників та Про приватизацію державного та комунального майна.

Читайте: Рада не розглядатиме законопроект Зеленського про незаконне збагачення

Також народні депутати мають розглянути ще 12 законопроектів. Зокрема, зміни до закону Про приватизацію державного та комунального майна, законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, щодо вдосконалення правової охорони географічних назв.

Нагадаємо, Конституційний суд України 27 лютого 2019 року скасував статтю про незаконне збагачення.