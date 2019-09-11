Верховна Рада ухвалила закон про незаконне збагачення в першому читанні.

Верховна Рада схвалила законопроект №1031, яким повертається кримінальна відповідальність за незаконне збагачення і вводиться конфіскація необґрунтованих активів чиновників.

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За проголосували 316 нардепів.

Законопроект доповнює Кримінальний кодекс статтею 368-5, яка передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років для чиновників за незаконне збагачення на суму, яка більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів перевищує їхні доходи. Також чиновник позбавляється права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, Конституційний суд України 27 лютого 2019 року скасував статтю про незаконне збагачення.