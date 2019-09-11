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Факти / Україна / Політика

Розпуск ЦВК поставить під сумнів легітимність виборів – Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що звільнення усіх членів комісії поставить під сумнів легітимність виборів.

Розпуск ЦВК поставить під сумнів легітимність виборів – Сліпачук

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування голова ЦВК зазначила, що комісія є органом, який безпосередньо легітимізує владу як президента, так і парламенту.

– Зараз підняли питання, яке ставить під сумнів легітимність проведених виборчих процесів, – сказала вона.

Сліпачук додала, що робота ЦВК абсолютна незалежна і рівновіддалена від усіх політичних сил. На її переконання, саме це стало запорукою такого успішного результату проведених виборчих кампаній.

– Я розумію, що є певні політичні рішення, які можуть бути прийняті, в тому числі, в стінах парламенту. Але будь-яке політичне рішення має відповідати закону, — заявила вона

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До слова, подання в парламент про дострокове припинення повноважень ЦВК направив президент Володимир Зеленський.

Раніше він зазначив, що комісія “неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість”.

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