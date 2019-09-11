Група StarLightMedia починає роботу над новим великим проектом Україна в Іменах.

Україна в Іменах – це цикл міні-серіалів, присвячених видатним українцям і визначним подіям в історії України. Зараз групою оголошено відбір сценаріїв.

Проект Україна в Іменах – це абсолютно логічне продовження соціально-відповідальної місії StarLightMedia. Ми прагнемо показати наші історичні успіхи, наші історичні постаті, розширивши світогляд українців поза межі знань лише про тих, кого зображено на українських грошах та чиїми іменами названо вулиці українських міст. Україна в Іменах – це проект про об’єднання країни на основі національної гордості за спільну історію і за людей, які її творили, – коментує Михайло Царьов, СЕО групи.

Керівник напрямку Мовлення Дмитро Троїцький говорить про бажання, аби базовим форматом проекту стали міні-фільми на 2-8 серій.

Прем’єра лінійки Україна в Іменах, за нашими планами, має відбутися так скоро, наскільки ми зможемо. І ми розглядаємо показ окремих серіалів проекту на всіх телеканалах групи. Зараз у всіх на слуху успіх Кріпосної, а, отже, ми повинні використовувати лідерство нашого продукту для пропозиції нового – з героями, які зробили нашу країну відомою, і з тими, чиї імена несправедливо не стали відомими, – говорить Дмитро Троїцький.

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На створення проекту команду надихнули потужні історії служіння творця своєму покликанню наперекір суспільним забобонам через глибоко драматичний внутрішній конфлікт.

Трагедія цькування, неприйняття і випередження свого часу ставила кожного з них перед моральною дилемою – зрадивши себе, обслуговувати систему чи бути вільним, жертвуючи особистим щастям і, навіть, життям. Проте, нам важливо не лише візуалізувати глядачу історію героїзму того чи іншого українського діяча, але перед усім через її драматичний об‘єм донести, що це не ідеологічні ідоли, а живі люди зі своїми пристрастями, сумнівами, недоліками. А, отже, герої серед нас, – говорить генеральний продюсер серіального виробництва групи StarLightMedia Галина Балан-Тімкіна.

У планах групи для проекту Україна в Іменах зняти серіали про Олену Телігу, Остапа Вишню, Віктора Глушкова, Сержа Лифаря, Соломію Крушельницьку, Марію Заньковецьку, Катерину Білокур, Олександра Довженка, Леся Курбаса, Миколу Куліша, Леоніда Бикова та багатьох інших яскравих і непересічних особистостей України.

Заявки на участь у пітчингу сценаріїв для проекту Україна в Іменах можна направляти через сайт https://story.slm.ua/

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