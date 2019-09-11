Офіс президента оприлюднив невеличкий фільм про обмін 7 вересня, коли Україна повернула на Батьківщину 35 полонених моряків та політичних в’язнів.

7 вересня 2019 року частину кремлівських бранців вдалось повернути додому за формулою 35 на 35.

– Цей невеличкий фільм – іще одне підтвердження того, що українці своїх у біді не кидають. Далі буде, – зазначили в ОП.

Росія видала Україні 24 моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керчі. Також в списку на обмін було 11 політв’язнів.

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До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Зеленський і Путін домовлялися про обмін.