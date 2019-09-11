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Факти / Україна

В Україну йде похолодання та дощі – дата

У вихідні, 14 та 15 вересня, в Україну прийдуть дощі, а з ними – і похолодання.

В Україну йде похолодання та дощі – дата

В суботу та неділю Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, пройдуть дощі та похолодає, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

Тому вона радить насолоджуватися теплою та сонячною погодою у наступні два дні – 12 та 13 вересня.

Читайте: Прийшло бабине літо: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

За її прогнозами, у четвер, 12 вересня, очікується +25 +30 градусів.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

Джерело: Наталя Діденко

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