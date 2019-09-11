У вихідні, 14 та 15 вересня, в Україну прийдуть дощі, а з ними – і похолодання.
В суботу та неділю Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, пройдуть дощі та похолодає, прогнозує синоптик Наталя Діденко.
Тому вона радить насолоджуватися теплою та сонячною погодою у наступні два дні – 12 та 13 вересня.
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За її прогнозами, у четвер, 12 вересня, очікується +25 +30 градусів.
Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.
Джерело: Наталя Діденко
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