Нафтова компанія SOCAR запустила Robobus – автобус на колесах з цікавими розвагами, який подорожував Київською областю і відвідував дітей, позбавлених батьківської опіки.

Поки команда президента працює над презентацією цифрової держави, бізнес в межах своїх можливостей намагається допомогти дітям, позбавленим батьківського піклування, долучитися до новітніх технологій.

Так, в серпні азербайджанська компанія SOCAR відправила в подорож дитячими будинками і центрами соціальної реабілітації Київської області спеціальну інноваційну платформу – робобус. Про це компанія повідомила у себе на сторінках у соцмережі.

У незвичайному трейлері в дитячі будинки приїжджали досвідчені інструктори – співробітники лабораторії Будинок роботів, яка виступила партнером проекту. Ці дні стали днями вражень і нових відкриттів для хлопців та дівчат, які вперше в житті запускали дрони, малювали 3D-ручками, конструювали і керували машинами-роботами, вивчали нейронну робототехніку.

Коли в травні SOCAR запускав акцію Президентське комбо – це був цілком ситуативний маркетинг. Тема з шаурмою після відвідин заправки президентом України так бурхливо обговорювалася в соцмережі та ЗМІ, що залишитися в стороні в компанії не змогли. Але відразу вирішили – кошти, отримані від продажу Зедонерів, підуть на добру справу.

Цікавими є й висновки, які зробили в мережі АЗС за підсумками цього проекту.

Витрачати час і гроші потрібно на спілкування з дітьми, позбавленими батьківського тепла, а не на кілограми цукерок і дорогі подарунки, які в нашому суспільстві звикли привозити у свята в дитячі будинки та інтернати. Вихованцям таких закладів дуже цікаво і важливо знати, як живе світ за межами їхньої видимості. Їм цікаві найменші нюанси.

Незважаючи на те, що багато хто потрапляє в інтернати не в дитячому віці, а в інших є горе-батьки, більшість відстає в пізнанні світу від однолітків. Популярний жарт про те, що сучасні діти народжуються з мобілкою в руці, стосується тільки дітей з благополучних сімей.

– Ми познайомилися з п’ятирічним Дмитром, який вперше в своєму житті побачив планшет. Ми познайомилися з шестирічної Оленою, яка ніяк не могла повірити, що машина може поїхати, якщо провести рукою біля спеціального датчика. Чари ж, диво неймовірне! Ми познайомилися з 13-річним Максимом, який навчився керувати дроном і мало не заплакав від радості і гордості. Напевно, тому що не так вже й багато в його житті приводів для радості і гордості, – відзначили представники компанії.

Маленька добра справа теж може стати великою та важливою. Головне почати. Адже хто знає, як повернуться в майбутньому цим дітлахам отримані емоції та враження. Можливо, в одному з наших дитячих установ зростає майбутній Ілон Маск або Стів Джобс?!

До слова, благодійний фонд українського підприємця Максима Шкіля запровадив програми для творчого та особистісного розвитку дітей.