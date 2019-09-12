Верховна Рада у першому читанні підтримала запровадження електронного документообігу в сфері законотворчої діяльності.

Верховна Рада України підтримала проект закону про введення електронного документообігу.

Проект закону 1044-1 вносить зміни до статті 91 Регламенту ВРУ стосовно подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді. Також внесені зміни до статті 97 щодо ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

На думку законотворців це дозволить зекономити кошти, що витрачаються на друк супровідної документації, а також сприятиме покращеню екологічної ситуації.

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До слова, Кабінет Міністрів України 4 вересня ухвалив рішення про остаточне скасування паперового документообміну та перехід на електронний з 1 жовтня 2019 року.