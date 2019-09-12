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Факти / Україна

ДБР та поліція проводять обшуки у будинку Гонтаревої та в Укроборонпромі

12 вересня у Києві у будинку екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої проводиться обшук. Також обшуки ведуться співробітниками Державного бюро розслідувань у приміщеннях Держконцерну Укроборонпром і підприємствах-спецекспортерів

Гонтарева

За місцем прописки екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої правоохоронці проводять обшуки.

– У мене зараз у Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і 10 чоловік у бронежилетах проводять обшук. Вчора ПриватБанк, сьогодні я…, – повідомила Гонтарева.

Вона стверджує, що правоохоронці у масках і з автоматами.

Гонтарева також зазначила, що за місцем прописки давно не проживає:

– Мій адвокат повідомив давно ГПУі ДБР про місце мого проживання у Лондоні.

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Обшуки проводяться у приміщеннях Держконцерну Укроборонпром і підприємств-спецекспортерів щодо кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України у 2016 році.

Вилучаються документи, що мають доказові значення в кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що генеральна прокуратура викликалаекс-голову НБУ Валерію Гонтареву на допит в рамках кримінального провадження щодо бізнесмена Сергія Курченка.

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