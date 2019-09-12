Консультації мера Києва Віталія Кличка з керівництвом депутатських фракцій та груп з приводу дострокового припинення повноважень Київради відбудуться 17 вересня.

У вівторок, 17 вересня, о 17.00 мер столиці Віталій Кличко зустрінеться з лідерами фракцій Київської міської ради, аби провести консультації щодо дострокового припинення її повноважень.

Нагадаємо, 12 вересня у Київраді не було кворуму для відкриття пленарного засідання, тому мер Києва Віталій Кличко оголосив про початок консультацій з головами фракцій та груп щододострокового припинення повноважень Київради.

А в партії Слуга народу заявили, що ініціюватимуть дострокові вибори мера столиці та Київради.