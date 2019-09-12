Володимир Зеленський заявив, що Київ готує карту виконання Мінських угод з прописаними конкретними термінами.

Київ розробляє карту виконання Мінських угод, у якій будуть прописані конкретні терміни виконання пунктів.

Про це заявив у Києві президент України Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони ведуть переговори про етапи і терміни звільнення полонених українців, утримуваних на Донбасі.

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Український лідер висловив надію на вирішення багатьох ключових і складних питань під час зустрічі нормандської четвірки.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що дату проведення нормандського саміту ще не визначено.